Un delincuente se hizo pasar como repartidor de una empresa de arreglos florales con el objetivo de ingresar a un departamento ubicado en la urbanización Valle Hermoso, en el distrito de Surco, y secuestrar a toda una familia para robarles sus pertenencias.

Según el noticiero de ‘Latina’, el asalto ocurrió cerca de la medianoche del jueves. El sujeto ingresó al edificio y tocó la puerta de un departamento ubicado en el tercer piso.

En el momento en que una de las víctimas abre la puerta, el falso repartidor saca un arma y encierra a los cinco integrantes de la familia dentro del closet de un dormitorio.

Según la Policía, en 15 minutos logró meter en dos maletas distintas joyas, como cadenas, anillos y diamantes valorizados en US$ 80 mil, así como una caja fuerte con US$ 33 mil y dos relojes Rolex valorizados en más de US$ 21 mil, entre otras pertenencias valiosas. El monto total en objetos robados sobrepasa los US$ 138 mil.

Tras abandonar el departamento, el sujeto fue a la recepción y se llevó la computadora que registraba las cámaras de seguridad. Luego de que el ladrón se retiró, las víctimas salieron a pedir ayuda.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ladrón sería de nacionalidad venezolana, quien habría participado en coordinación con otros delincuentes. La Policía continúa investigando.

(Video: Latina)

