Surco: hombre falleció dentro de conocido supermercado de Chacarilla

Esta tarde se reportó a un hombre fallecido dentro del supermercado Wong de Chacarilla en el distrito de Santiago de Surco. Una de las clientas que vio al señor en el piso, cerca de las cajas de pago, dio a conocer el hecho en Facebook.

Una de las clientes que presenció la situación llamó a su hijo, quien es médico y trabaja a dos cuadras del lugar. Él relato en Facebook que trató de reanimar al hombre antes de que llegara alguna unidad del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), pero lamentablemente falleció.

"Un señor en la caja que se había caído y no respiraba, al ver que nadie reaccionaba de manera correcta me llamo por teléfono ya que trabajo a 2 cuadras para auxiliar al señor ya que soy médico, he estado más de 15 minutos intentando reanimar al señor hasta que llego el SAMU pero el señor lamentablemente falleció", escribió el doctor Daniel Saco.

También médico contó que una cadena de tiendas debería tener un plan de contingencia ante emergencias de este tipo.

"He tenido que esperar más de 20 minutos a que llegue uno haciendo RCP y eso es algo que deberían tener en cada tienda ya que entra y sale mucho público diariamente y van muchas personas mayores que pueden tener una emergencia de este tipo", relató.

Hasta el momento Wong no se ha pronunciado sobre el incidente en una de sus tiendas.