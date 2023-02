Alex Federico Meza, un joven empresario de 22 años que se dedica a la compra y reventa de autos, fue secuestrado a la 1 a.m. de hoy, jueves 23 de febrero, en la puerta de su casa en Surco.

De acuerdo a América Noticias, el joven llegó a su vivienda ubicada en la cuadra 5 de la calle Alicia junto a su enamorada tras salir a celebrar el cumpleaños de un amigo. Cuando se disponía a ingresar a su hogar, desconocidos lo subieron a la fuerza a un vehículo negro.

“Nosotros regresamos de una reunión con amigos. Fuimos a comer a una pollería en Surquillo y regresamos y no había nada en la calle, no había movimiento. Estacionamos, cuando me estoy dando la vuelta escucho como se lo están llevando. Veo un auto negro”, contó su enamorada María Fernanda.

“El bajó del auto y cuando me doy la vuelta ya lo estaban metiendo (en otro vehículo), fue rápido. Logré ver dos personas. Yo empecé a gritar que me ayuden. Los vecinos salieron, llamaron a la Policía, pero se demoraron como media hora. No hicieron nada, me dijeron que ponga la denuncia, no salieron a buscarlo”, añadió.

Por su parte, la madre del joven de 22 años confirmó que venía recibiendo amenazas. “Sí, le llamaban, le mandaban mensajes, haciéndose pasar por personas que nos conocen. Mi hijo no le tomaba importancia, dijo que le estaban haciendo bromas. Hasta que me llaman y me dicen que a mi hijo lo han secuestrado. Lo único que pido es que ayuden a encontrarlo y aparezca sano y salvo. Les pido a todos que me ayuden a encontrar a mi hijo con vida”, instó entre sollozos.

Además, descartó que los secuestradores se hallan comunicado con ella o algún familiar. “No, todavía no se han comunicado. Ya le hicieron sacar dinero a mi hijo porque en la madrugada han estado sacando dinero. Solamente sale unos movimientos que han hecho de S/300, de S/800, transferencias y también en dólares”.

En tanto, María Fernanda explicó un poco cómo es el negocio al que se dedica Alex. “Trabajamos juntos con dos amigos más. Tenemos varios grupos en WhatsApp donde otras personas pueden publicar y comisionar. Ellos tienen la dirección y mandan clientes. Nosotros vendemos autos de segunda y también alquilamos casa de playa. Todos los clientes vienen a ver los autos aquí”.