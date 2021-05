Largas colas, desorden y aglomeración de personas se registraron este domingo en el centro de vacunación contra el COVID-19 de la Clínica San Pablo, ubicado en el distrito de Santiago de Surco. Las cámaras de Canal N dieron cuenta de que las colas se extendían por varias cuadras y había personas vulnerables que llevaban horas esperando.

Una madre de familia señaló que su hijo no ha recibido un trato preferencial pese a que sufre de parálisis cerebral. Precisó que llevaba una hora esperando sin que se le dé prioridad. “Mi hijo sufre de parálisis cerebral y no lo dejan entrar ya llevo más de una hora, no es una enfermedad cualquiera, es parálisis, eso es algo que debe tener prioridad”, indicó.

Del mismo modo, otros adultos mayores aseveraron que el sistema no avanza lo suficientemente rápido y que no hay una señalización adecuada para cada cola, pues existen grupos separados según condición.

Desde este fin de semana el Ministerio de Salud vacuna a los mayores de 65 años, por lo que el número de personas que ya pueden asistir a recibir su primera dosis ha aumentado considerablemente. Las autoridades del Gobierno han exhortado a la población a que respeten la fecha y lugar que aparece en su plataforma Pongo el Hombro.

Hasta el momento, Perú ha recibido un millón de vacunas de Sinopharm, tres millones 241 mil dosis de Pfizer y cerca de 400 mil del mecanismo Covax Facility (de Astrazeneca y Pfizer). Todas estas se aplican a personal de salud, adultos mayores, miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Bomberos, comprendidos en la primera fase del Plan Nacional de Vacunación.

