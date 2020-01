Surco: mujer denuncia que su agresor la contactó pese a estar detenido

La mujer que fue captada siendo agredida por Edinson Jesús Romero Montiel (35), de nacionalidad venezolana, en el distrito de Surco, contó detalles del comportamiento del sujeto e incluso reveló que el agresor se comunicó con ella estando detenido.

En declaraciones al noticiero de ‘Latina’, la víctima contó que luego de su captura, el agresor le mandaba mensajes y también le llamó por teléfono en la noche.

“Parece que no le quitaron el celular, porque me llamó en la noche (…) Me dijo que estaba jodido, como que por mi culpa, él está ahí. Siempre echándome la culpa a mí”, enfatizó.

Detalló que Romero Montiel era agresivo, además de alcohólico, manipulador y que siempre le echaba la culpa de los errores que el agresor cometía.

“Aún sin alcohol era violento. Siempre me echaba la culpa a mí de los errores que cometía él. Me tenía aterrorizada”, indicó la víctima.

La mujer enfatizó que los maltratos que sufría por parte del sujeto eran de manera interdiaria. Además, le exigía que le dé trabajo.

“El no buscaba trabajo, quería que yo se lo diera”, puntualizó la víctima, quien reconoció haber tenido dependencia emocional hacia el agresor.

La víctima de la agresión en Surco comentó que tenía una dependencia emocional hacia su atacante. (Video: Latina)