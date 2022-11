La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres sujetos, entre ellos una mujer, que robaron 25 celulares durante el concierto denominado “Rock en el parque”, en el Arena Perú, Surco. Ellos integrarían la banda delincuencia “Los aracas del Rock”.

“Estábamos bailando y en eso siento que alguien me agarra por detrás, me abraza. Yo había puesto mi celular en mi bolsillo, sentí que esa parte la jalaron. No podía moverme porque había mucha gente, entonces cuando me doy cuenta mi celular ya no estaba”, contó un agraviado a América Noticias.

“Me fui con mis amigos al concierto, nos metemos entre la gente, salimos de ahí y al revisar ya no teníamos nuestros teléfonos”, detalló otra víctima.

Ante los robos, la PNP actuó rápidamente y detuvo en flagrancia a Paucar Gil Dennis (34), Farfán Zelada Henry (34) y María Pedraza (37). A ellos se les incautó 25 teléfonos celulares, más de 20 envoltorios de marihuana y clorhidrato de cocaína.

Según el matinal, uno a uno los agraviados fueron a reconocer si su celular se encontraba dentro de los objetos incautados. Los tres detenidos -quienes tienen antecedentes policiales- fueron llevados a la Depincri de Monterrico para las investigaciones del caso.

