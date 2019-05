Taxista arrastró a un policía para evitar ser multado en la avenida Abancay (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un taxista identificado como Juan Adauto Aliana de 25 años arrastró a un policía por más de 10 metros para evitar ser multado por una infracción que cometió en la avenida Abancay.

"Se le indica que se estacione, justamente para que se pueda cuadrar e intentó darse a la fuga, ahí es donde se me lanza y me empieza a arrastrar", contó el agente afectado.

Adauto Aliana estaba realizando el servicio de taxi sin el permiso correspondiente y tampoco tenía licencia de conducir. Motivo más que suficiente para que sea intervenido por el efectivo Roysser Huachin Pinedo de 26 años.

"Por los documentos, le pide su DNI y su licencia, la cual no la tenía", dijo el pasajero que estaba dentro del vehículo en el momento de la intervención.

El conductor dijo en su defensa que no intentó fugarse, sino que se estaba estacionando más adelante para que no interrumpa la circulación de vehículos.

"Me han detenido porque no tengo cinturón de seguridad, nada más. No (intenté darme a la fuga), me iba a cuadrar adelante y él sólo se ha tirado", indicó en su defensa el taxista.

Por lo tanto, el sujeto fue llevado a la comisaría de Cotabambas, en el Cercado de Lima.