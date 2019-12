Una extrabajadora de McDonald’s denunció en Cuarto Poder que en diferentes locales, en los que laboró, las máquinas estaban malogradas y pasaban corriente, pero lo que más les habría importado a sus jefes era que la venta no se pueda detener.

“Al momento de bajar la palanca dispensadora me pasó corriente, yo detengo la venta y lo que atino a decir es que no va a haber atención porque hay un problema técnico en la máquina y que por eso no había nadie. A continuación, baja mi compañero y me indica que lo que le habían dicho a él es que el piso estaba forrado de cartones para que no les pase corriente, habían envuelto con un plástico de embalar las palancas", contó en el mencionado dominical.

Según la joven, la frase que siempre usaban en McDonald’s era que la venta no se podía detener, pese a que las máquinas estén malogradas.

“La venta no se puede detener, esa era la frase que siempre utilizaban. No se puede arreglar, pero la máquina tiene que estar produciendo, entonces, buscamos soluciones en el sentido que urgencia que ellos tienen para seguir vendiendo”, manifestó.

Como se recuerda, Carlos Gabriel Edgardo Campos Zapata y Alexandra Antonella Porras Inga perdieron la vida en un local de la mencionada cadena de comida rápida, ubicado en el distrito de Pueblo Libre, tras recibir una descarga eléctrica cuando realizaban labores de limpieza.