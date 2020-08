Wilfredo Ponce, secretario general de la Federación de Trabajadores de Essalud, anunció que este miércoles 26 de agosto se llevará a cabo una huelga nacional debido a que el Estado no ha cumplido con proporcionar medidas adecuadas frente al coronavirus.

Ponce recalcó que representa al personal médico, asistencial, nutricionistas y administrativos de los establecimientos de Essalud.

“No nos están entregando los equipos de protección oportunamente, hay centros que en los se entregan cada semana y en otros cada 15 días, algunos tenemos que usar mascarilla quirúrgica, que no es la adecuado. No nos han dado el bono COVID-19, no se puede olvidar a este personal”, aseveró en RPP.

Indicó que, si bien son conscientes de que no es el momento más oportuno para realizar un paro, explicó que la lucha contra la pandemia debe priorizar a quienes están en la primera línea de combate.

“Somos cocientes de la pandmeia y de las necesidades de los pacientes, pero primero tenemos que cuidar la vida de quienes salvan y cuidan vidas, el seguro social esta en la primera línea. No podemos abandonar a nuestro personal”, agregó.

Además anunció que este lunes sostendrá una reunión con el gerente general de Essalud y representantes del Ministerio de Trabajo a fin de buscar una solución que anule la huelga.