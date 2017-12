Ripley se pronuncia tras denuncias de exceso de horas laborales (FOTO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Por motivo de Fiestas Navideñas, la tienda por departamento, Ripley, ha extendido su horario de atención de 11:00 am hasta las 02:00 am, razón que ha hecho levantar la voz de los trabajadores formando un Sindicato en Facebook.

El Sindicato Ripley Plaza Norte, denunció el hecho como un abuso señalando lo siguiente: "La empresa y algunos centros comerciales en una disposición mezquina despojandonos de nuestro tiempo familiar, de nuestras horas de descanso, de nuestro derecho a organizar un tiempo para estas celebraciónes, mañana pretende que trabajemos hasta las 2am, esto atenta contra nuestro bienestar", acotan.

Sobre esta denuncia, la tienda por departamento emitió un comunicado en Twitter y destacó que los trabajadores pueden quedarse hasta las 2 de la mañana de este 24 de diciembre no serán obligados a hacerlo, pues la decisión es voluntaria.

Además la cadena de tiendas mencionó que las personas que quieran trabajar en ese horario recibirán un ingreso adicional.

"El trabajo de nuestro equipo Ripley en horas extraordinarias es voluntario, quienes pueden obtener un ingreso adicional y constituye una opción para que los clientes cuentan con más tiempo para ser atendidos", se lee en la publicación de Twitter.

Foto: Twitter

Recordemos que en la publicidad de Ripley promocionan el horario. "En ese horario es casi imposible encontrar movilidad pues muchos trabajadores viven muy lejos al punto de trabajo. Ya no existe las mínimas consideraciones a nuestras familias, no existe el sentido humano que debe tener con sus trabajadores solo piensa en los números en incrementar sus ganancias que a la larga no tiene el interés de compartir (UTILIDADES)." agregó el Sindicato.

REACCIONES

El hecho ocasionó reacción de protesta por parte de la congresista de Frente Amplio, Indira Huilca, "trabajadores de @RipleyenPeru denuncian q estarían siendo obligados a trabajar jornadas de 14 horas en fiestas, sin retribuciones justas y exponiendo su seguridad. A todos nos gusta la navidad pero no que se explote a los trabajadores. A tomar cartas @MTPE_Peru", haciendo un llamado especial al Ministerio de Trabajo y a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.