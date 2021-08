Martín Ojeda, representante del gremio de transportistas, indicó que en los próximos días mantendrán una reunión con el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Francisco Silva, a fin de exponer sus necesidades y reclamos. Recordó que la última paralización solo fue suspendida, pues no se se halló una solución real a su problemática.

“Hemos venido luchando para trabajar con las entidades del Estado. Insistimos en el tema del precio del combustible, la devolución del impuesto selectivo, uno de los puntos también es la lucha contra la ilegalidad y el transporte informal, esa es nuestra preocupación”, aseveró.

“Lamentablemente si esto no avanza en el transcurso de un mes y medio, la ultima huelga fue suspendida envista de que venían el tema electoral y no queríamos interferir, la huelga puede volver a estar vigente, nuestra posición es clara, el ministro todavía no nos ha dado una explicación, pero confiamos en que podemos entablar diálogo”, agregó.

Además, Ojeda manifestó su preocupación por la revelación de que Silva ha recibido 2 papeletas graves y una leve desde que comenzó a conducir y a que estaría vinculado con el transporte ilegal, según informó El Comercio luego de su nombramiento.

Según el informe del mencionado medio, las dos primeras fueron cometidas a bordo del microbús de transporte interurbano (miniván) de placa F7P-104: en el 2015 por circular de noche sin luces reglamentarias (G31) y en el 2016 por estacionar en lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público o que afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito (G47).

