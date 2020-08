Un sector del servicio de transporte urbano podría paralizarse el próximo jueves 3 de setiembre si es que no se llega a un acuerdo de la entrega del subsidio acordado en julio con el Gobierno, señaló hoy América Televisión. Se había pactado S/ 78 millones para Lima y Callao.

Martín Ojeda, presidente de la Unión Gremial del Transporte Urbano, indicó que el Gobierno hasta ahora no ha ejecutado. “Estamos en diálogo, pero no es la solución. Queremos ejecución. No puede haber incertidumbre en este momento”, explicó.

Transportistas de Lima y Callao amenazan con suspender servicio este jueves 3 de septiembre

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que solo 100 empresas de transporte de las 300 que se registraron en el aplicativo para acceder al subsidio económico del Estado, durante el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus (COVID-19), han cumplido con enviar los parámetros técnicos de los GPS instalados a bordo de sus 8 774 vehículos.

El director de Operaciones de la ATU, Freddy Céspedes, explicó que mediante el sistema GPS se podrá conocer el número de kilómetros recorridos por cada vehículo, lo que es indispensable para calcular el monto del subsidio que le corresponde a cada operador.

Por ello, dijo esperar que los 19.914 vehículos que se encuentran inscritos remitan la información señalada para continuar con el procedimiento.

La ATU remarcó que iniciará con la entrega del subsidio económico a las empresas de transporte a partir del 23 de agosto de 2020, previo un proceso de marcha blanca, es decir, pruebas de la emisión de señal de GPS.

