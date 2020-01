Un nuevo caso de acoso sexual en un bus de transporte público se ha dado a conocer en las redes sociales. Un anciano se estuvo masturbando al lado de una joven, luego, con la mujer le increpó sobre su mala acción, el señor mencionó "que se equivocó”.

Cabe mencionar que aún se desconoce la identidad del sujeto, pero las autoridades ya están investigando en base al video que se ha difundido en Twitter.

“No es la primera vez que me pasa, pero si es la primera vez que he tenido el valor de grabarlo y enfrentarlo. No saben el miedo y el asco que tengo”, narró la joven.

El sujeto logró bajar del bus, sin nadie que lo retenga, pese a los reclamos de la chica.

Anciano acosa sexualmente a joven en un bus