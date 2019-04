Congresista Ushñahua sobre ‘like’ a video sexual en Twitter: “he sido víctima de hackeo”

Síguenos en Facebook

Glider Ushñahua, congresista no agrupado que promueve el colectivo 'Con mis hijos no te metas', ha causado gran polémica en Twitter al darle ‘like’ a un video de contenido para adultos, generando el repudio de miles de cibernautas que lo siguen.

Minutos antes de cerrar su perfil, el congresista publicó un tweet en el que aseguraba que la publicación no había sido hecha por él. Asimismo, comentó que había sido víctima del hackeo de su cuenta y de otras redes sociales más.

“Hago público que he sido víctima del hackeo de mi cuenta de Twitter, por lo que cualquier publicación o comentario y/o like, no son hechas por mi persona”, se puede leer en el último tweet del congresista.

Luego finalizó con: “tomaré las acciones inmediatas y procederé por el momento a cerrar mi cuenta, gracias”.

Cabe mencionar que Glider Ushñahua fue denunciado por su expareja quien además lo acusó de no entregarle la pensión mensual para su hijo.