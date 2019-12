Un joven universitario denunció haber sido víctima de discriminación en una tienda de una conocida marca de ropa deportiva del centro comercial Mega Plaza en Independencia.

Jean Pierre Alvarado, de 18 años, aseguró que junto con su hermano fueron humillados por Jonathan Montenegro, gerente de la tienda de Adidas.

Denunciante (Foto: Captura 24 Horas)

“Yo responsabilizo de un acto de discriminación y difamación por parte de un trabajador de la empresa Adidas del centro comercial Mega Plaza”, aseveró el joven al noticiero 24 Horas.

Acusado (Foto: Captura 24 Horas)

Alvarado quien es estudiante de Marketing de la Universidad César Vallejo dijo que Montenegro lo cogió del polo para acusarlo de ladrón y retirarlo de la tienda.

“Ingresamos, yo estaba viendo polos, mi hermano viendo zapatillas, cuando agarro un polo, el chico me coge del cuello y me jala hacia la puerta. ‘No es la primera vez que te veo acá, eres un ladrón’, (me acusó)”, relató el muchacho quien dijo que fue discriminado por su forma de vestir.

“Le dije he venido con mi hermano, y el chico fue a buscar a mi hermano. Y nos botó a los dos, nos comenzó a acusar”, narró.

Se conoció que el personal del centro comercial intervino para apoyarlos y que cuando el universitario pidió el libro de reclamaciones a la tienda se lo habrían negado.