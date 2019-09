Usuarios rechazan aumento de tarifa de alimentadores

Síguenos en Facebook

Molestia y rechazo generaron en los usuarios exclusivos de los buses alimentadores del Metropolitano el aumento de la tarifa de S/0.50 a S/1, que ayer empezó a hacerse efectiva.

“Es arbitrario. No es dable en este momento en que la economía del país no es la mejor", "Es demasiado", "No estamos de acuerdo", "Somos estudiantes, trabajadores y amas de casa", expresaron ayer los pasajeros en distintas estaciones del Metropolitano.

Otros hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan y tomen alguna acción que suspenda el alza.

Como se sabe, el aumento de la tarifa no ha sido avalado por Protransporte, pero como dentro del Consorcio Coordinador del Metropolitano, solo tiene un voto frente a cuatro de los consorcios que decidieron el alza, no puede imponer su criterio.

LABOR DE ATU

Para Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, es momento de que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) sea más proactiva y plantee la modificación o una adenda que perfeccione "en qué medida y cuándo deben darse los reajustes" tarifarios.

"A lo largo de 10 años, dos veces se ha reajustado la tarifa, en época de (Susana) Villarán y (Luis) Castañeda, y las dos veces se ha cumplido. La última vez se presentó una medida cautelar y el incremento está en suspenso, pero no se ha anulado", manifestó.

El especialista apuntó que de no modificar el contrato inicial pueden venir más aumentos tarifarios, en perjuicio de los usuarios.

Para que el Estado subsidie el pasaje tiene que implementarse todo el sistema de transporte público, el cual, calcula Quispe, estará listo en 2021.