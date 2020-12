El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, afirmó que, al margen del convenio con Covax Facility y el compromiso con Pfizer, no se ha entregado dinero ni se ha llegado a un acuerdo con laboratorios para proveer de vacuna contra el COVID-19.

“No (se ha entregado dinero a otro laboratorio). La negociación pasa del nivel de los convenios confidencialidad a los convenios vinculantes en el momento que se decide llegar a una compra con un laboratorio, todavía no tenemos convenios vinculantes más de allá de lo que es conocido, con Covax y Pfizer, no ha habido otro pago, pero sí tenemos la garantía del MEF que tenemos el dinero cuando se llegue al acuerdo y esperamos que sea muy pronto”, expresó Suárez en el programa Agenda Política de Canal N.

El funcionario remarcó que no se ha hecho el desembolso de dinero porque la mayoría de laboratorios se encuentran en la fase 3 de la elaboración de la vacuna contra el COVID-19 y que, por tanto, siguen las negociaciones.

“En esta fase todavía se mantienen los acuerdos de confidencialidad con varias de las empresas. Sigue el objetivo de poder contar con vacuna en el primer trimestre. Hay negociaciones activas para ver cronogramas, precios y a la vez evaluar los resultados de los estudios que se están culminando, no tenemos todavía los estudios en fase 3 de la mayor parte de las farmacéuticas, tampoco podemos decir hacemos un contrato a ciegas y comprometernos con algo que no está todavía terminado. Esto tiene aspectos legales muy delicados que están siendo vistos por la Cancillería”, expresó.

No obstante, remarcó que las negociaciones son muy activas y que en cualquier momento se llega a un acuerdo con un laboratorio que suministre la vacuna contra el COVID-19.

“Por el nivel de las negociaciones en cualquier momento podemos dar la información de que ya se aseguró la vacuna para todos los millones de peruanos que necesitamos, no podemos decirlo ahora porque no se ha terminado la negociación”, agregó.