La semana pasada el Gobierno lanzó la nueva estrategia de vacunación contra el coronavirus, la cual está enfocada ahora en la territorialidad y basada en un padrón unificado, a fin de tener una respuesta más eficiente con la cobertura de la inmunización. En esta primera semana como parte de la primera etapa realizada los días 16, 17, 18, 19 y 20 de abril unos 73.230 adultos mayores de 80 años de Lima y Callao recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Como se recuerda, en esta primera jornada de la vacunación contempló a los adultos mayores de 80 años de la capital y el primer puerto, los días 16, 17 y 18 de abril, en diferentes puntos distribuidos en 22 distritos de la capital. Las personas de la tercera edad que que por distintas razones no llegaron a inmunizarse los tres días anteriormente citado acudieron el lunes 19 y martes 20 de abril, que fueron fechas fijadas para los rezagados.

Los adultos mayores de 80 años que participaron en esta primera jornada acudieron en esas fechas con sus cuidadores o sus familiares tras conocer su punto, fecha y hora de vacunación a través de la plataforma Pongo el Hombro . El Minsa precisó que por este medio todos los ciudadanos pueden consultar si ya se encuentran en el Padrón Nacional de Vacunación, y recordó que este proceso es progresivo.

La segunda semana de vacunación de la citada primera etapa se desarrollará los días 23, 24 y 25 de abril, en diferentes centros de vacunación distribuidos en 22 distritos de la capital. Los días para los rezagados serán el lunes 26 y martes 27 del presente mes.

Esta experiencia se expandirá, progresivamente, a otras regiones del país, además de las que ya iniciaron, como son La Libertad, Arequipa, San Martín, Loreto, Cusco y Cajamarca.

En la primera semana de vacunación territorial, 73 230 adultos mayores de 80 años de Lima y Callao recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, iniciando su proceso de inmunización frente a esta enfermedad. #PongoElHombro 🇵🇪 pic.twitter.com/p0qyf3q4HM — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 21, 2021

Vacunación a los adultos mayores de entre 70 y 79 años

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, estimó que todos los adultos mayores de 80, 70 y 60 años serán inmunizados a más tardar en la tercera semana de julio, antes de la finalización de la gestión del presidente Francisco Sagasti.

Precisó que el avance logrado con los mayores de 80 años de Lima permitirá que, a partir de la primera semana de mayo, se empiece a vacunar a los mayores de entre 70 a 79 años, quienes son más de un millón de personas.

Además, precisó que, gracias al padrón del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se ha podido identificar que un total de 4 millones 169.310 adultos mayores serán vacunados contra el COVID-19 durante los próximos meses.

Reiteró que no será un obstáculo para la inmunización si una persona cuenta o no con un seguro de salud. “Este es un momento oportuno para afiliar al SIS (Seguro Integral de Salud) a todos los adultos mayores que aún no se encuentran inscritos y no cuentan con ningún tipo de seguro, sea EsSalud o privado”, remarcó.

