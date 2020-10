Vecinos de Ate denunciaron que esta madrugada fueron agredidos por fiscalizadores de la municipalidad de su distrito cuando intentaban impedir el retiro de una tranquera ubicada en la cuadra uno de la calle Rosacruces, la cual colocaron debido a la delincuencia que acecha el lugar.

“Él ha mandado a las 3 de la mañana a sus serenazgos vestidos de negro a golpear a mis vecinos. Yo he salido por la bulla y ellos me han golpeado. (...) Hemos pedido años que nos pongan tranquera y el alcalde no hace nada y es nuestro vecino”, sostuvo Caterina Cabrera, vecina de la zona.

Asimismo, los residentes alegaron que la tranquera se colocó debido a la delincuencia que impera en la zona y a que dicha esquina se vio invadida por mototaxistas informales.

Vecinos de Ate se enfrentaron a fiscalizadores por retiro de una tranquera. (Video: América TV)

Ya en horas de la mañana, los vecinos se dirigieron hasta la municipalidad de Ate para hablar con el alcalde Edde Cuellar Alegría y solicitar la recuperación de su tranquera.

“En verdad hemos cometido un error de poner tranquera, porque no hemos tenido el permiso de la municipalidad, porque cuando vamos no nos lo dan. Pero vemos en otras calles aledañas que sí hay y se ha hecho con plata de los vecinos”, señaló otro de los vecinos ante las cámaras de ‘América Noticias’.

Ante la insistencia de los vecinos, el alcalde del distrito de Ate accedió a conversar con ellos y acordaron que coordinaran la devolución de la tranquera una vez que ellos soliciten el permiso como debe ser.

“Hoy ha habido un enfrentamiento por culpa de un malentendido. Ellos no han pedido la autorización y la autorización es necesaria para poner una tranquera, porque hay que evaluar el horario de cuándo debe estar abierto”, manifestó el alcalde de Ate.

“Tomaremos las medidas y las acciones correspondientes con el personas de fiscalización que no actuaron con lo establecido para la intervención que es no agredir a nadie, mucho menos a los vecinos”, agregó sobre la agresión de los fiscalizadores hacia los vecinos.

