La indignación ha inundado las redes sociales tras la difusión de un video viral en el que parece ser un acto de agresión por parte de fiscalizadores de la Municipalidad de Miraflores hacia una vendedora ambulante.

En las imágenes captadas en la cuadra 6 de la avenida Vasco Núñez de Balboa, se observa cómo uno de los agentes municipales arrebata abruptamente algunos productos a la vendedora Aurea Bonifacio Cusi para luego salir corriendo hacia un vehículo municipal.

Después el incidente, la desconsolada mujer se quedó en medio de la calle. En el video también se registra que Aurea Bonifacio sufrió algunas contusiones en los dedos, aparentemente por el forcejeo el con fiscalizador.

“Me han robado”

La señora detallo la presunta agresión por parte del personal municipal de Miraflores y denunció la forma violenta en la que le quitaron sus productos. “A las seis de la mañana yo llego a Miraflores a repartir a mi gente el desayuno y fiscalización aparece. Bajaron dos y me quitaron mi desayuno, mi pan; no podía resistirme, no podía hacer nada. Ellos rapidito han subido en su camioneta. Me han arrastrado, mi uña también lo han roto ”, dijo en comunicación a América Televisión.

“ Si me hubieran dicho ‘sabe qué señora, retírate de acá’, bajándose, me hubieran dicho. No, bajaron ellos y me han robado, toditito me han quitado ”, agregó la vendedora.

Municipalidad de Miraflores se pronuncia

A través de redes sociales, la Municipalidad de Miraflores se pronunció al respecto del polémico caso y señaló que su personal sufre constantemente agresiones. Además, indicó que existió un forcejeo con la vendedora ambulante.

“ Como parte de su labor rutinaria, personal de Fiscalización realizó acciones de control (...) donde se encontraban vendedores ambulantes a quienes se les comunicó que debían retirarse (...) Ante el caso omiso de la señora Aurea Bonifacio Cusi, quien reiteradamente ha sido informada sobre la prohibición de venta informal, los fiscalizadores proceden con la retención del producto, sin generar ningún contacto con la vendedora ”, se lee en el inicio del comunicado.

“ En respuesta a ello, la comerciante informal retiene a un fiscalizador de la casaca y se produce un forcejeo que dio como resultado a la señora con rasguños en los dedos y al fiscalizador con la casaca de uniforme rota ”, agregó.