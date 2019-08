Venezolano golpea a niño de 11 años y vecinos casi lo linchan en Chorrillos (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un ciudadano venezolano es acusado de haber golpeado a un niño de 11 años y los vecinos del pasaje Las Poncianas estuvieron cerca de lincharlo en el distrito de Chorrillos.

Según cuentan los testigos, el menor de edad estaba jugando afuera de su casa, cuando alertó desesperado a su vecina de que un joven venezolano lo había golpeado, aparentemente sin razón.

"Le han pegado a un niño de 11 años, los dos le han pegado, es un niño de casa. Yo estaba sentado allá y el niño me dice 'me han querido pegar, acompáñame'. Están que le pegan me dicen y fui a avisarle a su mamá", contó la mujer quien avisó a la progenitora del niño.

Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú y agentes del Serenazgo porque vecinos enardecidos querían golpear al acusado, quien se había refugiado en el departamento que alquila.

Tras 40 minutos, la Policía ingresó al domicilio para sacar al extranjero y llevarlo a la comisaría. En el traslado, los residentes se enfrentaron a las autoridades que defendía al presunto agresor.

Al finalizar el enfrentamiento, se acercaron motorizados venezolanos, quienes lanzaron insultos como "serranos" y "rateros peruanos" a los familiares y amigos de la víctima.