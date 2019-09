Venezolanos roban 7 mil soles a mujer que les dio trabajo: "Les di la mano y me pagan así"

Síguenos en Facebook

Una pareja de venezolanos, identificados como Douglas Joneike Ososrios y Darlenis Alexandra Padron, son acusados por una comerciante que les dio trabajo de haberle robado siete mil soles de su negocio en Santa Anita.

"Les he pagado, les he dado la mano, les he abierto las puertas de mi casa, de mi negocio, no entiendo porque me pagan de esta manera. Los dos son de nacionalidad venezolana", dijo la víctima en diálogo con 24 Horas.

Cámaras de seguridad captaron cómo Joneike Ososrios recibió el dinero de un cliente y luego apareció Alexandra Padron, con quien conversó por un momento. En otras imágenes se observa que el extranjero metió los billetes dentro de una bolsa para huir con su pareja tras cerrar el local.

La dueña del negocio, al enterarse de que había sido víctima de robo, acudió al hogar de la pareja de venezolanos y se dio con la sorpresa de que ya habían retirado todas sus pertenencias.

"Me dirijo a su casa donde me doy con la sorpresa de que habían sacado todas sus cosas, se habían llevado toda las cosas, y la mamá de la muchacha que se entera que me habían robado 7 mil soles, que fue el pago pendiente de un cliente y la venta del día. Ahorita no sabemos donde está", manifestó.

"Lo único que les pido por favor, chicos, si me están viendo, devuelvan el dinero y esto quedó ahí, yo de verdad no voy a tomar represalias contra nadie porque el dinero a nadie le cae del cielo, todos trabajamos por algo y siempre se los dije a ustedes dos. Si ustedes quieren algo, trabajen, luchen y lo van a conseguir", agregó.