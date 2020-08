En la noche del último viernes 28 de agosto, personal de la Policía, Fuerzas Armadas y Serenazgo, realizó un operativo en Ventanilla e intervinieron a decenas de personas que desobedecieron las medidas dispuestas por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus.

En la dependencia policial, el comisario Dani Lozano, jurisdicción de Villa de rey, regañaba a los que hicieron caso omiso a la norma y uno de los intervenidos intentó justificar su acción y hubo un intercambio de palabras.

Resulta que el infractor había salido con sus hijas y su esposa en pleno toque de queda a comer en la calle, pese a que podía comprar comida y llevarlo a su hogar sin la necesidad de exponer a sus seres queridos.

“Lo que pasa es que los niños no entienden. Mi hija me dice: ’no papá, es que no es igual comer en la casa a comer en la calle’. Le digo a mi hija que me puede caer la policía y me responde: ’pero, papá, no es todos los días’”, expresó en una transmisión en vivo de la página de Facebook Vía TV Perú.

Este fue el intercambio de palabras

Infractor: Nosotros no hemos tomado, usted nos mete a todos en el mismo saco

Policía: Señor, usted también está trasgrediendo o quiere que cuente que le he encontrado a usted con su esposa y sus tres o cuatro hijos bebitos.

Infractor: Sí.

Policía: Todavía se justifica que no ha estado haciendo nada de malo.

Infractor: Qué hago, no tengo en dónde comer. ¿Las mato de hambre a mis hijas?

Policía: Tranquilamente, si usted fuera responsable y no quiere cocinar, va solito, compra y regresa a su casa.

Infractor: Igualito me iba a agarrar, lo mismo que nada.

Policía: Eso es ser irresponsable. Por personas así, el Perú está en primer puesto en mortalidad.

Infractor: Que tire la primera piedra el que está libre de pecado.Usted hace un momento dijo que en la casa hay que tener la mascarilla y usted no lo hace.

Policía: El señor se va al último, a las cinco de la mañana.

Infractor: Tengo paciencia, maestro, normal.

Palabras del comisario

El mencionado portal de noticias conversó con la autoridad policial, quien informó que hubo ciudadanos que estaban incumpliendo las medidas celebrando un baby shower.

“Estamos aplicando, de la parte policial, el plan Fortaleza 2020 que consiste en intervenir todo tipo de actividades que estén trasgrediendo las normas del estado de emergencia, entre ellas la última que ha decretado el presidente, de que está prohibido las reuniones familiares y sociales”, expresó.

“Estaban realizando baby shower a altas horas de la noche, bebiendo bastante licor Familias completas, con sus menores hijos, arriesgándolos, estaban en la calle, comiendo a altas horas de la noche. Estaba atendiendo una salchipapera”, agregó.

