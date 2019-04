VES: Vecinos de playa Venecia protestan contra obra que impediría ingreso a su zona (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Los habitantes de playa Venecia de Villa El Salvador realizaron una protesta contra una obra vial que supuestamente impedirá el ingreso a la zona que habitan.

Uno de los vecinos señaló a Latina Noticias que son más de 280 las familias que resultarán perjudicadas con esas labores de construcción de un muro por Rutas de Lima.

"Más de 280 familias (son las perjudicadas). Hay dos colegios y grandes centros recreacionales (que nos abastecemos de agua) a través de cisternas. Ahora, ya no podrán ingresar vehículos", mencionó.

Especificó que debido a la edificación del muro, ya no tendrán acceso directo a sus viviendas y deberán tomar una ruta más larga y pagar peaje.

"(Los trabajos) se han iniciado el viernes en la noche. Han roto toda la pista y así lo han dejado. No hay otro ingreso que venga de la Panamericana Sur, solo hay una trocha por la Universidad Científica que no hay veredas, no hay luz ni seguridad", remarcó.

Recalcó que el muro solo permitirá la salida de vehículos a la Panamericana Sur, pero no el ingreso.

"No hay ningún informe técnico que diga que esa vía soporte la carga que le darán. (Las autoridades) dicen que hay una fuga de peaje y aquí no hay fuga de peaje, es nuestro ingreso natural a la zona donde vivimos", subrayó.