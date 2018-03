García Belaúnde, Salomón Lerner y César Álvarez en cóctel de Odebrecht en Lima (FOTOS)

Síguenos en Facebook y YouTube

El programa del periodista Jaime Chincha 'En #PrimerPlano' emitió anoche a través de Willax Televisión la II parte del álbum de Odebrecht en Perú titulado "El cóctel del 2013 del Grupo Brasil", en el cual figuran Víctor Andrés García Belaúnde, César Álvarez, Salomón Lerner, entre otros políticos, durante el gobierno de Ollanta Humala.

En esta ocasión, nos remontamos a junio de 2013, cuando el entonces presidente de la República, Ollanta Humala, fue invitado por el Grupo Brasil, el conglomerado de empresas brasileñas en el Perú, al Forum Empresarial '10 años de la Alianza estratégica Brasi-Perú'.

En el evento de gala estuvo presente el presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (hoy acusado de corrupción en su país), quien habría llegado al Perú invitado por las constructoras brasileñas.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue el reconocido Jorge Barata, seguido por el mandatario peruano Ollanta Humala, hoy con prisión preventiva junto a su esposa Nadine Heredia, acusados por Lavados de Activos.

Después de las presentaciones oficiales, llegó el cóctel en las instalaciones del Swissotel Lima, según indicó el reportaje de Willax Televisión.

Entre los invitados a la ceremonia se identifica a José Graña Miró Quesada, entonces directivo de la constructora peruana más importante Graña y Montero.

También, Marcos Moura Wanderley, exgerente de la Constructora Camargo y Correa.

El primer político conocido que aparece en este álbum de fotos del cóctel de Odebrecht es el congresista de la República Víctor Andrés García Belaúnde, quien aparece al lado del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el periodista Enrique Castillo.

En otro momento, Víctor Andrés García Belaúnde posa al lado de César Álvarez, actualmente en prisión acusado por la Fiscalía de haber recibió coima de Odebrecht en el años 2011.

"Yo he sido invitado constantemente a reuniones del Grupo Brasil... Ahora, yo no he sido invitado nunca por Odebrecht, yo, las veces que he estado he sido invitado por el embajador de Brasil, por ser el dueño de casa. Ahora recuerdo en el Swissotel Lima he estado invitado solamente una vez, una conferencia creo que fue, que estaba Lula, yo he ido por Lula, yo he ido invitado por Lula, un personaje muy importante. Recuerdo que él estaba con sus guardaespaldas y no dejaba que mucha gente se acerque a él, pero a la invitación de Odebrecht, ¡los 35 años de Odebrecht!, donde invitó a sus amigos, allí no estoy, yo no he sido amigo de Odebrecht, a (Jorge) Barata no lo conozco, nunca lo he saludado en mi vida", declaró Víctor Andrés García Belaúnde al programa televisivo 'En Primer Plano' de Willax Televisión.

En la siguiente fotografía se suma Salomón Lerner Ghitis, exministro de Ollanta Humala.