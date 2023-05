Elúas Yrribarren Ureta, de 46 años, fue asesinado el pasado lunes en la cuadra 7 de la Av. 26 de noviembre, en el distrito de Villa María del Triunfo. Según denuncia su esposa, todo fue en venganza por haber entregado imágenes de un crimen perpetrado en su zona a la Policía Nacional del Perú (PNP).

En las imágenes difundidas por Latina se observa el momento en que el sicario se acerca al carro que conducía el padre de familia. Se asoma por la ventana del copiloto, donde se encontraba su esposa y bebe de año y medio, hasta que le dispara en la cabeza a su víctima.

La esposa de Yrribarren indicó que este crimen se produjo tras una serie de amenazas debido a que su familia entregó a la Policía las imágenes de su cámara de seguridad de otro crimen registrado a media cuadra de su casa.

“Hace un mes asesinaron a un vecino y luego llegaron a amenazarnos diciendo: ‘soplones, por qué ayudan, ya van a ver, quietecitos’”, señaló.

La familia no denunció el hecho y las amenazas continuaron. Según el citado medio, aquel crimen no fue difundido en medios de comunicación, por lo que la denunciante no sabe cómo los criminales se enteraron que ellos entregaron las imágenes de su cámara a la Policía.

“La policía de este barrio no hacen nada. Mataron a dos personas, a una chica, luego a un chico y ahora a mi esposo”, manifestó.

Asimismo, comentó que el sicario que asesinó a su esposo es el mismo que perpetró los crímenes anteriores. “Yo al chico lo veo, lo saco. Sé quién es”.