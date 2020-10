El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, recomendó a los beneficiarios del segundo Bono Familiar Universal a no ir a las agencias bancarias con el fin de evitar aglomeraciones. Durante su discurso, citó al artista Pablo Villanueva, conocido como “Melcochita”, quien fue parte del spot publicitario del subsidio de S/760.

“Este segundo bono que se está entregando, hacemos un llamado a toda la población que no tienen necesidad de ir al banco. En esta primera fase se está depositando a las cuentas de aquellos que tienen habilitadas sus cuentas, no se va a pagar [en] ventanilla, no vayan al banco, ya ‘Melcochita’ les ha dicho que no sean in…genuos de ir al banco”, declaró Martos a la prensa.

También recomendó a la ciudadanía que, en caso tengan alguna duda, visiten la página oficial del segundo Bono Familiar Universal (https://consultas.bfu.gob.pe/) o llamen al centro de atención telefónica.

Walter Martos pide a la ciudadanía a no ir a los bancos. (Video: Latina)

“Por favor, quédense en sus casas, llamen al centro de atención telefónica que me informan que, hasta el momento, tienen un millón de llamadas y en la web que han ingresado 5 millones de personas. En este momento, la primera fase es el depósito a sus cuentas”, declaró.

Cabe mencionar que este sábado se inició el pago del Segundo Bono Familiar Universal de S/760, que beneficiará a 4.9 millones de hogares de la fase 1, que comprende a todos aquellos que tengan una cuenta en la banca privada, Banco de la Nación o cajas municipales.

El Gobierno ha precisado que el segundo bono se repartirá entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. El objetivo es ayudar económicamente a 8.4 millones de hogares afectados por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

VIDEO RECOMENDADO

Este es el cronograma de la fase 1 de la entrega del segundo bono familiar universal