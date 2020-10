Los reclamos entorno al examen de admisión 2020-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) continúan. Al cierre de esta nota, se lleva a cabo la segunda jornada de postulación donde miles de jóvenes de todas las regiones del país buscan un cupo en el centro de estudios superiores.

En una entrevista para Exitosa, la madre de una de las postulantes que se vieron afectadas por las presuntas irregularidades de la jornada de este último viernes manifestó, entre lágrimas, su indignación.

“Soy la mamá de una alumna que ha postulado ayer. Ahora estoy muy indignada, señor. He hecho todo lo posible, yo no tengo trabajo, mi negocio está mal. Le he comprado computadora, internet, cámara, todo”, comentó.

Ella relató que todo se realizaba con normalidad, pero con retraso debido a un caso en particular. Sin embargo, casi al final de la jornada, uno de los postulantes se percató de un problema.

“Mi hija de presenta al examen en un cuarto cerrado, ella sola. Todo estaba bien, porque el examen iba a ser a las 8 de la mañana, pero empezó a las 10. Entró, todo bien. Ella me dice que dio todo el examen, todas las preguntas, pero un alumno se dio cuenta que son 100 preguntas y solamente ellos tenían 78 preguntas, todo su grupo”, reveló.

Al darse cuenta de lo sucedido, la postulante le reclamó al supervisor encargado de dicho grupo de estudiantes. Este les ofreció una solución que nunca se concretó.

“Le reclaman a la persona indicada que solo hay 78 preguntas, y ellos le dicen: “Ah ya, sabes qué, han respondido todo. Apaguen esta sala y van a entrar a otra” . Mi hija ha intentado entrar varias veces y nunca le abrieron otra sala para las 22 preguntas que faltaban ”, indico.

Esta situación ha terminado por derrumbar los ánimos de la postulante, Elena cuenta que su hija no para de llorar luego de conocer que pudo haber sido una de las ingresantes. Ahora ve sus posibilidades casi nulas.

“Mi hija está mal, mi hija ha estudiado todo el día y supuestamente se sabía todo. Está llorando, psicológicamente está mal. Me dice que con las 70 preguntas ha hecho 900 puntos, con las otras 22 quizá hubiera ingresado porque en su carrera le piden 1100 o 1200 puntos”, aseguró.

La situación económica no es la mejor en todo el país, menos para la familia de la hija de Elena, quien ante la coyuntura no podrá pagar otra oportunidad para que ella postule otra vez.

“No tengo plata para que mi hija vuelva a estudiar. Yo tengo que pagar otros 500 soles para que vuelva a postular. Me he comunicado con la OCA desde la 1:30 p. m. hasta las 5:00 p. m. Era el número 20 de reclamos, cuando llegué a número 1, me colgaron y así durante toda la tarde. Qué hago, yo no tengo plata, yo quisiera que reconsideren y le den otra opción a mi hija, no tengo para pagar, no tengo, estoy muy indignada, no puede ser”, finalizó.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) informó que investigará las presuntas irregularidades que hayan perjudicado la obtención de una vacante en orden de mérito en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

