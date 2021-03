Más de mil vacunas del laboratorio Pfizer no han sido aplicadas durante las dos jornadas de inmunización a los adultos mayores del programa Pensión 65 en Arequipa y para no perderlas, los integrantes del Comité Permanente de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) han decidido ampliar la lista de los beneficiarios. La vacuna no solo será aplicada a los adultos mayores del programa social, sino también a los mayores de 80 años que están dentro del Seguro Integral de Salud (SIS), de Red de Soporte al Adulto Mayor en Alto Riesgo y Personas con Discapacidad (Amachay) así como aquellos que no cuentan con ningún tipo de aseguramiento.

El Director de la Red de Salud Arequipa - Caylloma, Miguel Angel Yucra, dijo que esperaban inmunizar contra la COVID-19 al 80 por ciento de los 2 mil 340 adultos mayores seleccionados del programa Pensión 65 durante la primera jornada de vacunación y alcanzar al 100 por ciento en el segundo día, con el despliegue de las brigadas que buscarían en sus casas a aquellos que no acudieron a los puntos de vacunación establecidos.

Sin embargo, en las dos jornadas de inmunización no se alcanzó ni a la mitad. Pese a ser el jefe del programa, Marlon Candia, dijo que no sabía cuántos adultos mayores pudieron ser vacunados en los dos días de campaña, pero Correo supo que fueron 928 las dosis aplicadas, 778 adultos mayores recibieron la vacuna en la primera jornada del jueves y 150 en la segunda, han quedado mil 412 dosis y son las que corren el riesgo de perderse por el tiempo de vida útil.

Problemas para inmunizar a los adultos mayores

A través de RPP, el Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique Linares, refirió que en la primera jornada de vacunación unos 500 adultos mayores, especialmente de los distritos de Yura y Cerro Colorado, no pudieron trasladarse a los centros de vacunación por los bloqueos que hubo en la carretera Arequipa - Yura y otras arterias.

Otro inconveniente que se presentó durante la segunda jornada de vacunación, es que no hubo asistencia de beneficiarios a los locales de inmunización y lo que es peor, las brigadas de vacunación tuvieron problemas para encontrar en sus casas a los beneficiarios por errores en los datos que están consignados en el padrón de Pensión 65.

Por estos problemas y por el tiempo de vida útil de la vacuna es que se amplió los beneficiarios. Antes que llegara el primer lote de vacunas del laboratorio Pfizer, el jefe de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas (Diremid) de Arequipa, Pedro Escobedo, había precisado que su aplicación debía ser inmediata. La vacuna Pfizer puede permanecer a 2° y 8° centígrados por un máximo de cinco días y no puede volver a ser congelada a -70º para conservarla. La vacuna llegó el martes y vencería este domingo.

Se han establecido cinco puntos de vacunación

La Gerencia regional de Salud ha establecido cinco puntos para realizar la inmunizaciones entre las 08:30 y 13:30 horas de mañana sábado. Los centros de salud designados son: Ciudad Blanca (Paucarpata), San Martín de Socabaya (Socabaya), Javier Llosa García (Hunter), Ciudad de Dios (Yura) y Maritza Campos (Cerro Colorado). Los adultos mayores deben acudir acompañados de un cuidador, portando su DNI y usando mascarilla. El domingo inmunizarán a los adultos mayores del Asilo Lira.