Un médico cirujano, identificado como David Ruiz Vela, cuestionó la belleza de las atletas Inés Melchor, Gladys Tejeda, Nélica Sulca y Rina Cjuro, quienes dejaron a Perú en lo más alto a nivel internacional.

“Te gusta correr, mira cómo quedas estéticamente. Cara de mayor (envejecida), cintura ancha, pierna flaca, poto plano. Te alcanzo la foto de varias campeonas corriendo, quizá te ilustre lo que te digo. No vale decir que así es el cuerpo de la mujer de nuestro Perú, porque, ¡no es verdad! No le pretendo quitar el mérito a las ganadoras de olimpiadas, solo quiero que decidas con información”, escribió Ruiz Vela en una publicación en Facebook, usando la fotografía de las maratonistas.

De inmediato, el post del médico cirujano generó la indignación de miles de usuarios por cuestionar el aspecto físico de mujeres que representan al país en el deporte y ejemplificarlo para supuestamente recomendar otro deporte a sus seguidores.

“Muy desatinado su comentario. La mujer es bella como se le dé la gana de verse y sentirse; que usted tenga un estereotipo de mujer no quiere decir que todos piensen igual. Ellas son un ejemplo de mujer peruana admiradas que sale adelante sin marcas, lujos ni operaciones”, escribió una usuaria en la mencionada red social.

La respuesta del cirujano fue esta: “exacto, no todos pensamos igual, ellas no son admiradas por su estética, pero al ser públicas me permite lustrar las investigaciones de lo que produce el correr diariamente de la forma como lo hacen”.

Pese a los comentarios que le mencionaban su falta de atino para expresar su estereotipo de belleza, el cirujano David Ruiz Vela continuó defendiendo su posición.

“Si quieres vender una imagen estética con modelos que se arreglan y con implantes, está bien. Pero no uses a las atletas que por no parecerte simpáticas las vas a usar como mal ejemplo. Y todavía incitando a que no corras. ¡Una vergüenza total eres!”, comentó otro usuario.

“Exacto, lo que les estoy diciendo que correr es lo peor que pueden hacer para formar su cuerpo”, contestó el cirujano.

Según su presentación en Facebook, el médico se encuentra en el mundo de “la cirugía plástica desde el año 1996, cursando el pre y post grado en la Facultad de Medicina de San Fernando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima – Perú. En la actualidad ejerzo la docencia universitaria por horas, hecho que me permite enriquecer la práctica profesional sin descuidar la formación de nuevos especialistas”.