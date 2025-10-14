El alcalde de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto (MPMN), capital de la región Moquegua, John Larry Coayla, se pronunció sobre una nueva denuncia de “trabajadores fantasmas” realizada por el regidor Alejandro Vizcarra, quien indicó haber obtenido 500 folios que confirmaría la irregularidad dentro de la comuna.

La autoridad edil negó haber dado autorización para que ingresen personas al municipio y que cobren sin laborar. “No tenemos nada que ver (…) soy ajeno a que alguien gane dinero sin trabajar. Espero que no sea ciertala denuncia, aunque sí escuche mencionar el tema por algunos funcionarios”, manifestó Larry.

Acusa a opositores a su gestión

Del mismo modo refirió que habría personas mal intencionadas que pretenderían hacer quedar mal su gestión. En ese sentido deslindó su responsabilidad, señalando que el caso compete al subgerente de personal de la MPMN, Frank Mendoza, quien debe dar una respuesta en los próximos días para esclarecer el asunto.

A inicios de 2025 el regidor Nicolas Sáenz, quien preside la Comisión de Administración y Control Institucional del municipio, también denunció casos de “trabajadores fantasmas”. Halló servicios por montos de hasta S/ 4,000 de personas que no cumplían el perfil y prestaban servicios en otro lugar, pese a estar registrados como trabajadores municipales.

En este 2025 dos regidores denunciaron la contratación irregular de personal en la comuna provincial de Mariscal Nieto.