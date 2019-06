“Al alcalde Medina lo sorprenden, confía y firma los documentos”

Síguenos en Facebook

El regidor de la MPT Oscar Valdivia Quispe del partido político El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, descartó alguna responsabilidad del alcalde provincial Julio Medina Castro por la designación de funcionarios sin que estos cumplan los requisitos.

Es por la contratación de personal que el burgomaestre fue denunciado por el decano del Colegio de Periodistas del Perú Consejo Regional Tacna, Tony Machaca López, al elegir a Marco Nolasco Mamani como jefe de la Oficina de comunicación de la MPT, pese a no estar colegiado.

CULPA. A decir del concejal de oposición, el error de Medina, como él lo califica, se debe a que el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la MPT no establece los requisitos exactos para ocupar las gerencias y jefaturas, comentando que estos ya están determinados por ley pero falta ser actualizados en la comuna.

“Es el caso de la contratación de personal de confianza, no se trata de hacer un acto de buena fe dando trabajo al que no tiene, sino de que el jefe de personal revise los requisitos. Al alcalde lo han sorprendido ya que le presentan documentos y él confiado en el jefe de Personal, lo hacen en incurrir en error”, pronunció comentando que Medina con tantas cosas que tiene que atender, se imagina que no tomó en cuenta los requisitos.

Valdivia considera que por este y otros errores, que dice ve en la designación de funcionarios, se debe cambiar al gerente de Gestión de Recursos Humanos, Carlos Cano Llanqui.

“El alcalde tiene que tomar medidas correctivas”, acotó.