Alcalde de Mariscal Nieto incumple apoyo a Essalud

La regidora de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Sulvi Vera Manrique afirmó que el alcalde Abrahám Cárdenas Romero incumplió el acuerdo de concejo municipal de dotar de 200 balones de oxígeno al hospital de Essalud de Moquegua.

Para la concejala es necesario abastecer de los depósitos de este gas a la institución de seguro social ya que el 75% de la población moqueguana se encuentra afiliada. “En el transcurso de la semana se ha dedicado a entregar balones de oxígeno a las postas de salud que no atenderán casos COVID-19, porque no tienen la logística necesaria; además el requerimiento lo hizo Essalud y no el Ministerio de Salud”, explicó.

¿CAMPAÑA?

Vera considera que el burgomaestre está realizando una campaña política para su próxima candidatura y sugirió que entregue los recipientes a donde realmente los necesitan.

“El alcalde está para cumplir los acuerdos”, enfatizó. Cabe precisar que la adquisición de balones debió ser gestionado por la autoridad ante el Fondo de Desarrollo Moquegua (FDM).

Finalmente dijo que el representante edil juega con los sentimientos de las personas al dar fechas probables para la llegada de la planta de oxígeno. "Lo único que aprendió el alcalde fue a lavarse las manos", puntualizó.

Los establecimientos de Essalud han quedado congestionados debido a la gran cantidad de población que se ve obligada acudir allí porque no tienen otro seguro como el SIS.