​Capturan a exalcaldesa de Torata que estaba prófuga

Jenny Doris Bustinza Gonzales de Córdova fue intervenida y capturaba por agentes de Inteligencia de Lima y de la Policía Anticorrupción de Moquegua cuando se encontraba oculta en la vivienda de un familiar en la Urbanización Santa Fortunata de dicha ciudad sureña.

Cuando eran las 12:30 horas personal de la Dirección de Inteligencia, de la Dirección Contra la Corrupción, de Inteligencia de Moquegua, la Sub Unidad de Acciones Tácticas y el fiscal Emilio Salas, allanaron el inmueble de la calle Amazonas manzana G lote 11, donde se logró ubicar en el tercer piso a la ex alcaldesa del distrito de Torata Doris quien no mostró resistencia.

El fiscal Emilio Salas le mostró la orden de captura a nivel nacional ya que estaba incluida en el programa de recompensas del Ministerio del Interior con un valor de 15 mil soles.

La exalcaldesa fue sentenciada a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de peculado y el pago de una reparación civil de 123 mil soles a favor del Estado.

Bustinza fue encontrada responsable de haber negociado a través de un tercero la venta de material de construcción de propiedad municipal en el año 2008.