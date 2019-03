​Cardenas: “Denunciaremos a taxistas por no cumplir la normatividad”

Síguenos en Facebook

El alcalde Abraham Cárdenas Romero anunció que va a denunciar ante la Fiscalía a los taxistas que están tapando los huecos y baches en diferentes pistas de la ciudad de Moquegua.

“Vamos a hacer los procedimientos correspondientes a las personas que están encabezando porque nos traen perjuicio, están generando desorden, saben que estamos haciendo una ficha, ellos han ido han tirado la tierra y han echado agua y hasta aceite quemado, ellos no pueden hacer eso”, refirió.

Ratificó su posición señalando que debe de haber un antecedente así que no es amenazar sino cumplir la normatividad. “Sí , claro, nos ratificamos en eso (...) a nadie le gustaría que vayan a su casa y le hagan un hueco y le eche tierra, hay que seguir el procedimiento”, indicó.

Cuestionó el actuar de los taxistas y de los que lo critican, señalando que los dejen trabajar. “Son solo dos meses, no me pidan que hagamos algo si no lo han hecho antes, que tengan paciencia, ya comenzamos el trabajo en la avenida Balta”, finalizó la autoridad.