​Continúa la contaminación del ambiente en Chen Chen

Grave daño a la salud pública e inacción de las autoridades, denunciaron los vecinos del centro poblado Chen Chen porque desde el lunes se está incendiando el botadero municipal lo cual afecta el ambiente y la salud pública.

"No es la primera vez que estamos afectados por estos humos, nos está causando daños a la salud, la conjuntivitis en los niños y a los que sufrimos de los bronquios y asma, casi no podemos respirar, ahora se siente más el humo y las autoridades no están haciendo nada", señalaron.

Hicieron un llamado a la Fiscalía de Prevención del Delito por el grave daño a la salud que está ocasionando y que no haya más reacciones de las autoridades.