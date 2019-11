​Extrabajadores de Carumas sentenciados por obra y servicios “fantasmas”

Síguenos en Facebook

Eran los responsables de ejecutar el “Mantenimiento del canal de riego y reservorio en la localidad de Monore en el distrito de Carumas”, sin embargo nunca cumplieron la labor. Generaron servicios “fantasmas”, se apropiaron y generaron la perdida de bienes, entre otras irregularidades por lo que fueron sentenciados por el delito de peculado.

El responsable de obra, Fidel Raúl Copacondori Cuayla, recibió una pena de 6 años y 4 meses de cárcel; Julio Cesar Cuayla Mamani (mantenimiento) y Samuel Vidal Medina Vizcarra (inspector) recibieron 5 años y 4 meses de pena; mientras que el inspector de mantenimiento Néstor Julio Angles Cáceres fue sentenciado a 5 años y 4 meses.

En el caso de este último se le encontró responsabilidad en la ejecución de una nueva ficha técnica: "Mantenimiento del reservorio de riego del sector Monroe del Distrito de Carumas", efectuado en el 2014, pues ante el incumplimiento del primer mantenimiento y reclamos de los pobladores se ordenó ejecutar una nueva ficha técnica.

PROCESO

El caso estuvo a cargo del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, presidido por el fiscal provincial Emilio Salas Apaza, encargado de sustentar en juicio las pruebas reunidas a lo largo de la investigación.

Según la acusación fiscal la primera ficha técnica del 2011, tenía un presupuesto de 62 mil 808 soles, en la cual los responsables nunca fueron al lugar, no velaron por su ejecución, no hay cuaderno de obra, ni demás documentación, se solicitó el servicio de perforación y voladura de roca fija a pesar de no estar contemplado en el expediente.

Estos delitos contra la administración pública eran de conocimiento del entonces alcalde de Carumas, Ilario Abran Pacheco Cuadros, pues tras la no culminación del primer mantenimiento los usuarios presentaron su reclamo, se realizó además una sesión de concejo sobre el tema, esperando sea capturado para ser llevado a juicio.