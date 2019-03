​Gobierno quiere asumir Pasto Grande porque no se hizo nada en cuatro años

El presidente de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Moquegua Eden Vicente Cori señaló que sus representados no están de acuerdo con la transferencia del Proyecto Regional Especial Pasto Grande (PERPG) al Ministerio de Agricultura.

El interés del Ejecutivo de tomar dichas riendas fue revelado por el gobernador Zenón Cuevas Pare luego de reunirse con los funcionarios del Ministerio de Agricultura, el cual desea inyectar recursos y culminar Lomas de Ilo.

Según Vicente, el presidente Martín Vizcarra anhela culminar ese proyecto que nació cuando él era gobernador de Moquegua porque en los últimos cuatro años, del 2014 al 2018, hubo una inacción total de parte de su sucesor Jaime Rodríguez Villanueva.

PENDIENTE

Como parte del proyecto falta ejecutar el trasvase de los ríos Chilota y Chincune, instalar dos minicentrales eléctricas para el bombeo de agua y la irrigación de 1,750 hectáreas en lomas de Ilo. Dichas parcelas generarían 1,750 empleos directos y unos 5,000 indirectos, refirió el dirigente en entrevista en Radio Americana.

Precisó que la opinión de los delegados de las 10 comisiones de riego, es que no se transfiera Pasto Grande, porque no hay un pedido formal del Ministerio de Agricultura, así que no se conoce los mecanismos, plazos, ni objetivos del proceso.

Aunque algunos sectores reclaman que el Gobierno debería inyectar más recursos a Pasto Grande, Vicente Cori aclaró que no se trata de dinero, porque para el 2019 recibieron 61 millones de soles y del 2018 quedó un saldo de 5 millones, lo que hace un total de 65 millones de soles.