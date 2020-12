Juntan casi 15,000 firmas para revocar a Zenón Cuevas

Un total de 14,967 firmas hasta el sábado 28 de noviembre han sido recolectadas, se requieren 35,000, pero esperan lograr 50,000 rúbricas; manifestó el promotor de la revocatoria contra el gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas Pare, el ciudadano Jonathan Alarcón.

Cabe resaltar que la cantidad de firmas obtenidas corresponden a las provincias de Mariscal Nieto e Ilo, aún no han sido contabilizadas las de la provincia andina de General Sánchez Cerro.

El revocador Jonathan Alarcón sostuvo que los jóvenes con los planillones se encuentran visitando casa por casa en diversos horarios, pero también se cuenta con un punto fijo de recolección: el quiosco de la avenida Balta con la calle Libertad, de lunes a sábado de 8 a 20 h.

Sobre el reconocimiento al ex presidente de la república, por parte del gobernador regional de Moquegua, recordó que el gobernador siempre ha mostrado su respaldo a Martín Vizcarra, sin embargo considera que no debería tomarse la atribución como gobernador de una región para realizar una acción de desagravio al ex jefe de Estado.

"Es un hecho sin precedentes, que un presidente vacado constitucionalmente, después de ser vacado sea recibido por una autoridad en nombre de un pueblo, pienso que debería limitarse y estar al margen”, precisó el dirigente.