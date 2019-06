Síguenos en Facebook

La gobernadora regional de Tacna, Magda Portugal Copaja, realizó un balance del trabajo realizado en los seis primeros meses de la gestión del gobernador Juan Tonconi Quispe e indicó que existen deficiencias para concretar las metas en algunas dependencias regionales.

¿Cómo evalúa la gestión en el primer semestre del año? Yo dije que la emergencia nos quitó mucho tiempo, hubo retraso en la ejecución de los proyectos programados. Se ejecutan las siete obras de continuidad, donde seis se terminaron y falta el hospital. Además se iniciaron otras cinco obras educativas, se monitorea los avances con el ingeniero Eddy Huarachi (gerente general del GRT).

¿Cómo evalúa el trabajo de los funcionarios? Hubo cambios en supervisión, la gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, está pendiente la designación en la subgerencia de Desarrollo Social, el ingeniero Tonconi se toma su tiempo para evaluar a los funcionarios. Se ve los resultados y si no dan (resultados) se deben retirar.

¿Observa que se cumplen las metas de la gestión en las gerencias y dependencias regionales? No, hay serias deficiencias, no cumplen con lo que el ingeniero Tonconi pidió, no hay avances en los sectores álgidos como salud, educación y vivienda, (...) la gerencia de Desarrollo e Inclusión Social es un tema delicado.

¿Entonces puede haber cambios en la gerencia? El gobernador dijo que al regresar iba a verlo, si hay cambios debe hacerse, nos interesa una buena gestión y resultados, no miramos nombres sino personas idóneas.

¿Hará algún cambio? Cuando llegue el ingeniero Tonconi tomará las decisiones, yo estoy en contacto con él, si hay alguna decisión será previa coordinación.

¿La obra en el hospital es un problema? El viernes se tuvo una reunión con el Consorcio Salud para exhortarlos que no exista paralizaciones que nos lleve a retrasos en la obra, se realizó la conversaciones con el gerente Huarachi y supervisión para que cumplan, se evalúa el cobro de penalidades.

¿El consorcio presentó una nueva adenda al Gobierno Regional? No se presentó y no creyera que hubiera, cuando yo esté en el cargo no se dará.

¿Se socializará Vilavilani en la zona andina? Se tiene que conversar con la población y llegar a la reflexión, mientras existan problemas debe haber un acercamiento. Creo que debió primero socializar y luego aprobar el proyecto, estamos para rectificar las cosas.