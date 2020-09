Padres piden justicia por muerte de su hijo tras salir con amigos

Los padres de Edwin Chata Sarabia (21) continúan en la lucha por esclarecer las causas de la muerte de su hijo. El joven junto a sus compañeros de estudio salió a divertirse la noche del 6 de marzo, sin embargo, algo ocurrió la madrugada del 7 de marzo que Edwin no reaccionaba, siendo llevado por sus padres al servicio de emergencia, donde le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano grave.

Por la gravedad de su estado de salud tuvo que ser derivado el mismo día a la ciudad de Arequipa, donde fue operado. Edwin resistió más de un mes, pero falleció en abril del presente año.

Para Paulina Nely Sarabia Roles, su único hijo habría sido agredido al punto de provocarle un TEC grave en la cabeza y otros moretones en el cuerpo, lo que conllevaron a su muerte.

Los padres de Edwin Chata hoy viernes se constituyeron hasta la Región Policial de Moquegua junto a su abogado para conocer los nuevos avances de la investigación.

DEMORA

Al respecto, el abogado Richard Domínguez, quien está brindando sus servicios en forma gratuita, señaló que existe lentitud en las diligencias y han solicitado las copias de los actuados para agilizar los trámites y lograr el esclarecimiento del caso.

“Han pasado varios meses y aún no llegan las historias clínicas, no se ha solicitado el levantamiento de secreto telefónico de las personas investigadas y se ha pedido la exhumación del cuerpo para realizar la necropsia, pero aún no hay avances”, precisó.

La madre dijo que, de no haber celeridad en las investigaciones, está dispuesta a encadenarse en la Fiscalía, si no se hace justicia para su hijo.