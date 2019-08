Presidente de la Republica lanzo nuevo Chat Virtual de la SUNARP.

Síguenos en Facebook

Como parte de su compromiso por acercar los servicios registrales a la ciudadanía la Superintendencia Nacional de Registros Publicos (SUNARP) implemento el “Chat Vitual Sunarp” plataforma tecnológica gratuita que permitirá atender las consultas de manera rápida y sencilla las 24 horas.

La presentación de este novedoso servicio llego a la ciudad de Moquegua el Presidente de la República Martín Vizcarra Cornejo y del Ministro de Justicia Vicente Zeballos Salinas y del Superintendente Nacional de Registros Públicos Manuel Montes Boza en el marco de la VI Jornada de preparatoria al congreso anual de derecho registral denominada CADER 2019.

Vizcarra Cornejo felicito a la SUNARP de implementar del asistente virtual inteligente, donde el usuario puede resolver todas las consultas que tengan respecto a los diferentes servicios registrales y llegar a formalizar a las familias que tienen propiedad y no están debidamente acreditadas y tener a los verdaderos propietarios.

Tras su salida del evento el Presidente de la República manifestó “Que no hay escuchar muchas las críticas de los políticos sino escuchar al pueblo” en clara alusión a las críticas de algunos congresistas sobre la reforma constitucional de adelantar las elecciones.

Sobre el paro anunciado por la Región Arequipa para el próximo 05 señalo “Que hay buscar la mejor solución en beneficio de la población y si no hay consenso si no tiene la aprobación de la población, autoridades y agricultores no se va a llevar adelante, busquemos el dialogo y no el enfrentamiento”.

En el tema de Quellaveco exhorto a la empresa que cumpla con los 26 acuerdos de la mesa en especial en la contratación de personal de Moquegua y que realice las compras locales y sobre el paro en contra la minera solo atinó a decir “Busquen el dialogo”, finalizo.

A su salida fue recibido por pobladores quienes le reiteraron que cierre el congreso saludando cordialmente a las personas.