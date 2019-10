​Proveedor se encadena en la gerencia del Gobierno Regional Moquegua

Síguenos en Facebook

El proveedor Juan Carlos Becerra Dueñas, de la constructora AROM, en horas de la mañana optó por encadenarse en una de las barandas frente a la gerencia general del Gobierno Regional de Moquegua. Su constructora exige el pago de 126 mil soles al GRM.

Becerra Dueñas indicó que hace más de 6 meses reclama que el GRM cumpla con pagar los servicios prestado por su empresa en el encauzamiento y descolmatacion el río Putina en el distrito de Cuchumbaya, obra inaugurada el 26 de abril con la presencia del gobernador Zenón Cuevas.

Señaló que el 9 de julio fue aprobado por el Consejo Regional para la aprobación del pago. “Ya estoy cansado que me sigan paseando, me envían a logística, administración y no se me paga, ya parezco un trabajador más porque estoy todos los días en el Gore Moquegua”, se quejó.

Por otro lado el gerente regional Víctor Manzur, acompañado del jefe de logística César Huanca Ayna, señaló que no se le abona al proveedor porque habría cometido faltas en el proceso y habría presentado un documento falsificado. Están a la espera de la consulta que se le hizo a la OSCE.