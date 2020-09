Regidora Sulvi Vera votará a favor de suspender a alcalde

La regidora de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Sulvi Vera Manrique, adelantó que en la sesión extraordinaria de concejo convocada para mañana lunes votará a favor de la suspensión del alcalde provincial Abraham Cárdenas Romero.

Asimismo, invocó a los demás regidores a tomar una decisión acertada. “Todo está comprobado, hemos sido testigos de cuantas muertes hubo en el Hospital de EsSalud desde el 31 de julio”, aseveró.

El motivo de la suspensión contra el alcalde es principalmente por haber incumplido con la entrega de 200 balones de oxígeno al Hospital de EsSalud. A ello se suma el hallazgo, el pasado jueves, de cinco balones de oxígeno en el baño de la Casa de la Cultural en su labor de fiscalización.

VOTACIÓN

Vera Manrique se reafirmó en no votar a favor de declarar persona no grata al Presidente de la República Martín Vizcarra por el caso de la distritalización de San Antonio. “El culpable de que San Antonio no sea distrito es de Abraham Cárdenas, porque hizo mal el expediente, abarcando límites geográficos hasta Chen Chen. Más méritos tiene el alcalde para declararlo persona no grata”, manifestó.

Finalmente pidió al alcalde provincial a tomar conciencia, reiterando que no se prestará para la cortina de humo que considera se pretende realizar.

La convocatoria para tratar el pedido de suspensión en el cargo contra Abraham Cárdenas fue a solicitud de los regidores Salomón Apaza, Fidel Belisario, Ángel Panca y Sulvi Vera.