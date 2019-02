Capturan a sujeto que desfiguró e intentó asesinar a su conviviente

Síguenos en Facebook

Le han tenido que realizar más de 20 puntos en el rostro y la cabeza, no puede ver por el momento, pero da gracias a Dios de haber salido con vida del brutal ataque de su propio conviviente. Matilde Cahuati Pinto de 21 años de edad, es una joven que fue arrancada de la muerte.

Según narra los hechos sucedieron en su vivienda ubicada en la comunidad Nativa de Santa Rosa de Chivis en Oxapampa - Pasco. Eleazar Pachari Mishari de 24 años la agredió por primera vez y ella lo denunció, pero el domingo pasado volvió a golpearla pero esta vez con saña. El hombre le dio con una piedra en la cabeza hasta desmayarla, "Mis vecinos me contaron que él me pateó a pesar de que yo ya estaba en el piso inconsciente y me arrastró a mi casa donde me ahorcaba, hasta que llegó su primo", narra la mujer.

"¿Qué estás haciendo?, has matado a tu mujer", le dijo el primo y Eleazar soltó a Matilde para huir pero la junta vecinal lo capturó para entregarlo a la policía.

Matilde fue llevada hasta el centro de salud de la zona y luego la llevaron hasta La Merced en Chanchamayo. El fiscal ha solicitado prisión preventiva para el agresor que es llevado a Oxapampa.