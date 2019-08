​CEM Pasco sorprendido por contratación de Tony Rosado para aniversario de distrito

Síguenos en Facebook

Tras rechazar las vergonzosas expresiones del cantante Tony Rosado, la responsable del Centro Emergencia Mujer (CEM) Pasco, Carolina Caqui Calixto, expresó su extrañeza con la Municipalidad Distrital de Ticlacayán por contratar al artista como parte de sus actividades para la celebración de su próximo aniversario, teniendo en cuenta que es uno de los distritos que tiene reportes en violencia física, psicológica y sexual en contra de las mujeres. Exhortó al alcalde Carlos Valqui, reflexionar y reorientar su actividad.

Precisó que los funcionarios encargados de organizar las actividades deberían tener mayor criterio y aprovechar la masiva participación de la población para contribuir en temas educativos.

Sin aras de confrontación, instó al burgomaestre a repensar y programar mejor su actividad con espectáculos de diversión; pero con contenido educativo. “Si bien es cierto que las autoridades tienen todo el derecho de contratar el espectáculo que crean por conveniente, pero frente a un tema tan sensible como la violencia contra la mujer, como gobierno local u otra entidad no pueden apoyar a personas que fortalecen con sus mensajes al machismo. No nos ayuda poner en tribuna a personajes que lamentablemente respaldan la ideología machista”, destacó.