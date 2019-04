​Cinco meses de prisión preventiva para chofer que atropelló a un ciudadano

Síguenos en Facebook

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Pasco, declaró fundada la prisión preventiva en contra de Raúl Roque Rivera Díaz (49), investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo y omisión de socorro en agravio de Andrés Avelino López Córdova, y por el presunto delito de fuga del lugar donde protagonizó un accidente de tránsito, en agravio del Poder Judicial.

El juez Álvaro Arrunátegui dispuso el traslado del acusado, al Establecimiento Penitenciario de Cochamarca por el plazo de 5 meses.

Según la acusación fiscal, tras ingerir bebidas alcohólicas, Raúl Roque Rivera Díaz, condujo su vehículo de placa ADF-090, por la Av. Ferrocarril (Ninacaca) y atropelló a Andrés Avelino López Córdova, retirándose del lugar sin detenerse a socorrerlo, siendo intervenido a un Km. del lugar del accidente, donde se estacionó para descansar al interior de su vehículo.

En su defensa, el acusado, sostuvo que sintió que impactó con algún objeto y no se percató si era una persona o un animal porque en el lugar no hay alumbrado público y no escuchó ningún grito; motivo por el cual continuó su camino. “Soy responsable de lo que he cometido, me siento mal porque es la primera vez que me pasa, pido mi libertad tengo un hijo y una esposa que mantener. No me di cuenta, no pensé que era una persona, recién cuando me intervinieron me informaron lo ocurrido”, expresó entre lágrimas. La defensa legal del imputado, apelará la resolución en el plazo establecido por ley.