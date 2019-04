En medio de la lluvia homenajean a mineros que cavaron túnel en Chavin de Huantar

Síguenos en Facebook

En medio de una torrencial lluvia y a cuatro grados bajo cero, se realizó una ceremonia y un desfile, en homenaje a los 24 mineros que participaron en la construcción de los túneles para la exitosa operación militar Chavín de Huantar el 22 de abril de 1997 y que permitió el rescate de 72 rehenes de la Embajada de Japón. La actividad se desarrolló ayer, en la Av. Daniel Alcides Carrión del distrito de Yanacancha (Pasco).

En conmemoración del vigésimo segundo aniversario de la operación “Chavín de Huántar”, en medio de una torrencial lluvia y pese al intenso frío, estudiantes, la Asociación de Licenciados de las Fuerzas Armadas, la policía y diferentes entidades, marcharon gallardamente por la pista de desfile; rindiendo un justo homenaje a los mineros.

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, Omar Raraz, brindó un reconocimiento a los 24 mineros (algunos fallecidos) que trabajaron en pésimas condiciones para la construcción de los cuatro túneles que permitieron el rescate de los rehenes en la residencia del embajador de Japón, el 22 de abril de 1997.

Los mineros esperan que en los próximos días, el Congreso de la República, apruebe el reglamento de la ley que declara como “Defensores Calificados de la Democracia” a los mineros y el personal auxiliar que participaron en la construcción de los túneles. Así mismo,

De acuerdo a la Ley N° 30758, a los mineros, sus hijos y cónyuges les corresponde diversos beneficios educativos. En ese contexto, mantienen la esperanza hacer efectivo el cumplimiento de la norma con instituciones públicas o privadas para que se les otorgue becas u otras facilidades.

En representación de sus compañeros, unos de los mineros, indicó que se sienten orgullosos de haber aportado con un granito de arena a la pacificación del país. Contó que cuando trabajaban en la empresa Centromin Perú, fueron reclutados con engaños, aduciendo que ayudarían a rescatar a trabajadores atrapados en un derrumbe de mina en Puno; pero luego les dijeron que debían apoyar en el rescate de rehenes, a través de la construcción de túneles que después concluiría con la operación “Chavín de Huantar”.

Aseguró que en estos 22 años, no recibieron ninguna dádiva ni un centavo del Estado; pese a que les prometieron varios ofrecimientos y que hasta la fecha no se concreta, entre ellos: becas de estudios para sus hijos o algún puesto laboral. “Esperamos que no solo sean ofrecimiento de palabras, sino que se haga realidad, las gestiones están en un avance del 50%, ojala este año pueda concretarse porque solo falta voluntad política”, manifestaron.

Relación de mineros:

Juan Ayala Cristóbal

Máximo Ayala León

Nemesio Aliaga Guerra

David Carlos Osorio

Félix Escandón Bravo

Maximiliano Espinoza Mateo

Juan Grijalva Berrospi

Gumercindo Ireña Castillo

Leoncio Llanto Sánchez

Luis Montero Jara

Rolando Palomino Limachi

Hugo Porras Sánchez

Juan de Dios Ricaldi Lázaro

Raúl Ríos Sinchi

Alfredo Ventura Flores

Benjamín Yanarango Rodrigo

Teófilo Yupanqui López

Roger Rosales Huánuco

Luis Carreño Minaya

Teodocio Calzada Tapia (fallecido)

Aníbal Niceto Huánuco (fallecido)

Gelacio Aldana Araujo (fallecido)

Fredy Huamán Adama (fallecido)

Isidro Rivera Porras (fallecido)