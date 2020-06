Pasco: Familiares denuncian que paciente con COVID-19 murió por falta de atención médica

Escrito por Lucia Cruz





Consternados, los familiares de un ciudadano de 55 años, denunciaron que falleció la madrugada del miércoles, por falta de atención médica en el centro de salud del distrito de Paucartambo (Pasco). Luego de informarles que murió a causa del COVID-19, procedieron rápidamente a la inhumación del cadáver. Exigen a la Dirección Regional de Salud (Diresa) Pasco, una exhaustiva investigación para determinar la causa real del deceso y realizar la prueba de descarte de la enfermedad a la esposa, hijos y nietos.

Entre lágrimas la hermana del difunto, contó que el lunes su hermano le dijo que se sentía mal, se fue al centro de salud para pedir ayuda; pero se negaron. Tras la intervención de una regidora, el personal indicó que irían a la casa el martes a las 8:00 a.m.; pero no fueron. Al observar una leve mejoría, no insistieron; sin embargo la madrugada del miércoles, presentó dificultades para respirar y murió. “En el centro de salud, dijeron que no tenían combustible para la ambulancia y que se iba a contaminar, con apoyo de los policías, recién se movilizaron; pero cuando llegaron a la casa de mi hermano, ya había fallecido”, relató.

Indicó que después le informaron que murió a causa del COVID-19; motivo por el cual la esposa, sus 7 hijos y 3 nietos, están aislados en la vivienda y sin alimento. Hasta ahora, no realizan la prueba de descarte de la enfermedad. “Queremos saber la verdad, si mi hermano murió por el COVID-19 o por otras causas. Mi cuñada sus hijos y nietos están encerrados sin comer, pedimos que apliquen las pruebas, que no esperen que otro familiar pierda la vida”, manifestó.