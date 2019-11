14 candidatos en suspenso al no cumplir con requisitos

Síguenos en Facebook

El Jurado Electora Especial de Piura (JEE) declaró improcedentes, hasta el cierre de nuestra edición, catorce candidatos que postulan al Congreso de la República y, como inadmisibles, a 28 candidatos.

Al mediodía de ayer, se presentó ante el JEE una solicitud de improcedencia a la lista del partido Podemos por el Progreso del Perú, la cual deberá ser resuelta por en organismo electoral.

IMPROCEDENTES

Como se sabe, la primera lista en ser declarada improcedente fue la del partido Patria Segura, que encabeza el expresidente regional de Piura y exviceministro de Pesca y Acuicultura, Javier Fernando Miguel Atkins Lerggios.

Dicha lista no procedió según el JEE, por no haber cumplido los requisitos de democracia interna, respecto a que el Comité Electoral de dicha agrupación política debió estar integrado por tres personas, y no por dos, como se menciona.

Y sus integrantes: Javier Fernando Miguel Atkins Lerggios, María Victoria Madrid Mendoza, Manuel Antonio Parodi Ruesta, Yanty Rayesca Simone Bautista Zapata, no presentaron licencia laboral, ni informaron si laboran hasta la actualidad.

Completan la lista, Luis Alberto Rueda Flores, Jorge Albergo Lovón Cueva y Eufrosina Hilaria Bao Agüero.

Otra lista de candidatos que fue declarada improcedente por el JEE es la del partido Juntos por el Perú.

Tras la revisión del expediente, el organismo electoral advirtió que dicha agrupación política incumplió los requisitos de democracia interna al haber designado a dos miembros del Comité Electoral; el secretario y vocal no presentan ningún historial de afiliación.

Esto contradice su reglamento, que señala que "para ser integrante a un cargo en los órganos de Juntos por el Perú, en cualquier instancia, se debe estar afiliado y contar con una antigüedad de (1) año en la instancia inmediata inferior...".

Además, seis de sus integrantes, Rodolfo Cárdenas Quito, Andrés Corcino Luna Vargas, Fidel Periche Martínez, Abel Juliano Colquepisco Taipe, Maria Etelvina Vences Zapata y Elsa Yakelyne García Rentería, no tienen historial de afiliación a ningún partido político. Completa la lista Susana Blanca Esther Seminario Madero.

OBJETAN LISTA

Carlos Vite Pingo, quien se identifica ante el JES como militante, fundador y delegado del partido Podemos Perú en Piura, presentó ayer una solicitud para que se declare improcedente la lista que encabeza el excongresista Johny Alexander Peralta Cruz.

Vite Pingo expuso ante el Jurado Electoral que como dirigentes en Piura, fueron sorprendidos por la decisión del Tribunal Nacional Electoral de su partido, con la invitación de los siete aspirantes al Congreso, sin que ellos fueran tomados en cuenta.

El denunciante objeta a los candidatos por Piura, que ninguno de ellos es afiliado a su agrupación política y, por tanto, no estarían habilitados para formar parte como tal.

Como se sabe, Podemos Perú presentó como candidatos ante el JEE a Peralta Cruz, Vilma Rosa Castro Rugel, Luis Alejandro Zeta Ramos, Carmen Cipriana Nima Machacuay, Mónica Carolina Rojas Siesquén, Miriam Ana Teresa Pastor Martín y Aurelio Javier Celi Vegas.

Será el Jurado Especial el que resuelva dicha solicitud de improcedencia en las próximas horas.

INADMISIBLES

Ayer también el JEE declaró inadmisibles cuatro listas, las cuales no habían cumplido con presentar algunos requisitos durante la etapa de inscripción.

Una de ellas es la del partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, donde los candidatos Carlos López Jiménez y Carina Márquez Correa no presentaron licencias laborales, por trabajar en el sector público.

Otra lista observada es la del partido Renacimiento Unido Nacional, en donde dos de sus candidatos no presentaron información coherente con el lugar de trabajo.

El Jurado Electoral Especial también declaró inadmisible la lista de candidatos del partido Democracia Directa, en donde los aspirantes, Martha Elena Celi Sánchez, Jaime Chanduví Rivas, Riener Abdul Carrasco, Manuela Guadalupe Parra Castro, Luis Oswaldo Peña Castillo y Elena del Rosario Oliva Nole según el registro de afiliación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no están afiliados a dicho partido.

También la lista del partido Vamos Perú fue declarada inadmisible por el JEE, porque tres de sus integrantes no presentaron licencias laborales y porque les faltó mencionar sus ingresos en el ámbito privado.